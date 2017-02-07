Белгородский губернатор Евгений Савченко проведет пресс-конференцию

БЕЛГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко проведет в среду, 8 февраля, пресс-конференцию, которая должна была пройти еще в декабре, но несколько раз переносилась.

"8 февраля состоится пресс-конференция губернатора Белгородской области Евгения Савченко", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Предполагается, что Савченко подведет итоги 2016 года.

За последние несколько дней два руководителя регионов объявили на встречах с журналистами о намерении подать в отставку: 6 февраля такое заявление сделал губернатор Пермского края Виктор Басаргин, 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Врио руководителя Пермского края стал глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, врио главы Республики Бурятия - замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов.

Савченко возглавляет Белгородскую область с 1993 года, в 2017 году его полномочия истекают.