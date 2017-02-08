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Россия за семь лет перечислила Детскому фонду ООН более $33 млн

Политика
8 февраля, 1:02 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В российской дипмиссии уточнили, что $7 млн были перечислены в качестве ежегодных добровольных взносов
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ООН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия с начала 2010 года перечислила на нужды Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) свыше $33 млн, треть из которых ушло на оказание гуманитарной помощи Киргизии, Кубе, Ливии, Сирии и другим странам. Об этом сообщили во вторник в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"Общий объем взносов России в ЮНИСЕФ с 2010 по 2016 гг. составил $33,1 млн", - сообщило постпредство на своей странице в социальной сети  Twitter. В дипмиссии уточнили, что $7 млн были перечислены в качестве ежегодных добровольных взносов РФ, $10,5 млн были выделены в ответ на призывы ЮНИСЕФ обеспечить проведение гуманитарных операций, а еще $15,6 млн поступили в виде финансовой и технической помощи для содействия международному развитию.

Согласно справочной информации, распространенной постпредством РФ при ООН, в 2012 году Россия предоставила фонду $1 млн на вакцинацию детей в Таджикистане, а в 2013 году - $2,1 млн на реализацию проекта по борьбе с недоеданием в той же стране. В 2014 году Россия выделила $500 тысяч на проект ЮНИСЕФ "Профилактика детского травматизма" в Белоруссии, а в 2016 году профинансировала программу развития неонатальных услуг в Армении, проект "Выживание и развитие детей раннего возраста в Республике Таджикистан" и программу социальной интеграции детей - инвалидов в Белоруссии на общую сумму около $4,5 млн.

Помимо этого РФ в 2010-2016 гг. перечислила по $1 млн на оказание помощи жителям Ливии, Кубы, Сирии, Филиппин и стран Африканского Рога. В 2015 году Россия выделила ЮНИСЕФ $2 млн на восстановление водоснабжения и улучшение санитарно-гигиенической ситуации в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, пострадавших от эпидемии лихорадки Эбола.

Как сообщили в постпредстве РФ, "в интересах упорядочения взаимодействия с Фондом, придания ему более предсказуемого и целенаправленного характера прорабатывается вопрос о заключении Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и ЮНИСЕФ".

ЮНИСЕФ, учрежденный в 1946 году, является основной структурой ООН в области защиты и развития детей. Фонд активно участвует в гуманитарных операциях всемирной организации, а также удовлетворяет примерно 40% глобального спроса на детские вакцины. В 1965 году Фонд был награжден Нобелевской премией мира.

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