Российский Центр по примирению раздал жителям Алеппо 3,3 тонны хлеба за сутки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению в Сирии за минувшие сутки раздали жителям Алеппо 3,3 тонны хлеба, сообщается в информационном бюллетене Центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых произведена передача 2,5 тысячам мирных жителей 3,3 тонны хлеба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года российские военные доставили населению Сирии более 130 тонн гуманитарных грузов.

"Гуманитарные акции других иностранных государств и международных организаций на территории Сирийской Арабской Республики в течение суток не проводились", - добавляется в бюллетене.