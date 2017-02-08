Российский Центр по примирению раздал жителям Алеппо 3,3 тонны хлеба за сутки

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению в Сирии за минувшие сутки раздали жителям Алеппо 3,3 тонны хлеба, сообщается в информационном бюллетене Центра.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых произведена передача 2,5 тысячам мирных жителей 3,3 тонны хлеба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года российские военные доставили населению Сирии более 130 тонн гуманитарных грузов.
"Гуманитарные акции других иностранных государств и международных организаций на территории Сирийской Арабской Республики в течение суток не проводились", - добавляется в бюллетене.