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Госдума планирует 22 февраля обсудить с Шойгу операцию в Сирии

Политика
8 февраля, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Герой России Андрей Красов отметил, что это будет знаковым перед 23 февраля
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Госдума в рамках закрытого "правительственного часа" 22 февраля планирует обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу в том числе военную операцию в Сирии. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя думского комитета по обороне Герой России Андрей Красов ("Единая Россия").

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Ранее стало известно, что "правительственный час" с участием Шойгу пройдет в нижней палате парламента 22 февраля, а не в июне, как планировалось ранее. Красов отрицательно ответил на вопрос, связан ли перенос с каким-либо форс-мажором.

"Просто правительство попросило заменить доклад одного министра на доклад другого, между министерствами такая договоренность есть", - пояснил депутат, отметив, что также, "наверное, это будет знаковым перед 23 февраля (Днем защитника Отечества), хотя я бы не связывал с этой датой".

"Тема операции в Сирии будет затронута", - уверен политик. "Наверняка будут сделаны какие-то выводы по операции, и министр обороны поделится этими выводами - что удалось выполнить", - предположил он.

"Мне кажется, то, что удалось выполнить, ощущает каждый гражданин РФ, - подчеркнул Красов. - Это очевидный успех нашей группировки, достигнутый совместно с Вооруженными силами Сирийской Арабской Республики, Ирана, Турции". Он напомнил, что "есть больше тысячи населенных пунктов, где приняли решение поддержать режим прекращения огня, десятки тысяч квадратных километров освобождены, все больше территорий избавляется от раковой опухоли международного терроризма".

"Самый главный вопрос, который всех интересует, - это безопасность Российской Федерации, как государства, так и каждого отдельного гражданина", - ответил Красов на просьбу сформулировать главную тему предстоящего "правительственного часа". "В том числе будут интересовать вопросы социальной поддержки военнослужащих, их обеспечения постоянным и служебным жильем, создания инфраструктуры для Вооруженных сил", - добавил он, напомнив, что сейчас "серьезная закладывается инфраструктура, в том числе в Арктике".

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