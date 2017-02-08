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Глава Карелии не собирается досрочно уходить в отставку

Политика
8 февраля, 9:29 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Александр Худилайнен назначен главой Республики Карелия в мае 2012 года после того, как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию
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ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Глава Карелии Александр Худилайнен не собирается досрочно складывать себя полномочия руководителя республики, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Ранее  газета "Ведомости" со ссылкой на близкие к Кремлю источники написала, что после ухода по собственному желанию глав Пермского края и Республики Бурятия может покинуть свой пост и Александр Худилайнен.

"Нет, - ответила Кабатюк на вопрос корреспондента ТАСС о возможном намерении Худилайнена досрочно сложить полномочия. - Никаких пресс-конференций у нас не планируется, мы работаем. У нас нет никаких новых вводных. У нас все спокойно".

По ее словам, Худилайнен работает с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которые приехали в Карелию.

Александр Худилайнен назначен главой Республики Карелия в мае 2012 года после того, как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Срок полномочий Худилайнена истекает 24 мая 2017 года. Ранее 60-летний глава республики многократно заявлял, что не исключает своего участия в предстоящих выборах, но пойдет на них только после одобрения президента.

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