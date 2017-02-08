Лавров: Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества с соседями в Арктике

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия открыта для широкого взаимовыгодного сотрудничества с нашими соседями в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветственном слове к участникам заседания Руководящего комитета Арктического экономического совета, которое впервые проходит в РФ.
"Наша страна как один из инициаторов создания этого института настроена на оказание максимального содействия его работе по наращиванию конструктивного деполитизированного взаимодействия в Арктике в интересах ее устойчивого развития, процветания проживающих там народов", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Заинтересованы в том, чтобы Совет активно содействовал расширению контактов между деловыми кругами наших государств, выработке стратегии развития и рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности арктического региона, - отметил Лавров. - Неизменно открыты для широкого взаимовыгодного сотрудничества с нашими соседями в Арктике, в том числе для совместной реализации проектов в Арктической зоне РФ по самому широкому спектру направлений - от транспорта и энергетики до туризма и экологии".
Министр высказал убеждение в том, что "такая деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению мира и стабильности в регионе, утверждению ценностей равноправного взаимоуважительного партнерства в мировых делах".