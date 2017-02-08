Жириновский опроверг, что предлагал включить Белоруссию в состав РФ

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг сообщения СМИ, приписавшие ему призывы к включению Белоруссии в состав России.
"Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал", - заявил он с парламентским корреспондентам.
Жириновский пояснил, что в рамках своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Белоруссией и Россией. "Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены - становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность", - добавил лидер ЛДПР.
Он отметил, что подобным высказыванием хотел продемонстрировать, что "внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства". "Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам", - указал лидер ЛДПР.