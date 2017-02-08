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Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке

Политика
8 февраля, 11:06 UTC+3
Евгений Савченко назвал слухи о возможной отставке "чьими-то домыслами"
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Евгений Савченко

Евгений Савченко

© Алексей Никольский/ТАСС

БЕЛГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко опроверг слухи о своей отставке.

"Этот год выборный. Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года. Мне ничего не мешает на очередной срок баллотироваться. Я планирую воспользоваться этим правом, вариант ухода не рассматривается", - сказал он журналистам, назвав слухи о возможной отставке "чьими-то домыслами". 

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