Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке

БЕЛГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко опроверг слухи о своей отставке.

"Этот год выборный. Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года. Мне ничего не мешает на очередной срок баллотироваться. Я планирую воспользоваться этим правом, вариант ухода не рассматривается", - сказал он журналистам, назвав слухи о возможной отставке "чьими-то домыслами".