Рябков: соглашение по иранскому атому содействует стабилизации международных отношений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является важным стабилизирующим элементом международных отношений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, открывая консультации с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"СВПД - основная тема нашей встречи и важный элемент стабилизации международных отношений, - сказал он. - Но мы рассматриваем эту встречу и как возможность для укрепления двустороннего диалога".