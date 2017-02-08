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Рябков: соглашение по иранскому атому содействует стабилизации международных отношений

Политика
8 февраля, 11:26 UTC+3
Об этом он заявил, открывая консультации с иранским коллегой Аббасом Арагчи
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является важным стабилизирующим элементом международных отношений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, открывая консультации с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

"СВПД - основная тема нашей встречи и важный элемент стабилизации международных отношений, - сказал он. - Но мы рассматриваем эту встречу и как возможность для укрепления двустороннего диалога".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран Россия
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