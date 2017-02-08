Фракция "Единой России" посвятит следующее выездное заседание вопросам сельского хозяйства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме соберется на очередное выездное заседание в марте, мероприятие будет посвящено вопросам сельского хозяйства. Об этом сообщил журналистам вице-спикер нижней палаты парламента, секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов.

"Весной один из самых актуальных вопросов для нашей страны - это подготовка к посевной кампании, поэтому мы планируем посвятить следующее выездное заседание фракции в марте сельскому хозяйству, пригласить министра сельского хозяйства Александра Ткачева и руководителей профильных ведомств", - проинформировал он.

Он добавил, что формат работы фракций "Единой России" в регионах будет выстроен сходным образом. Неверов напомнил, что такое предложение сделал 7 февраля председатель партии Дмитрий Медведев, выступая перед членами думской фракции. "Мы видим на собственном опыте, насколько важно и полезно вместе с членами исполнительной власти обсуждать насущные проблемы, понимать вектор развития, планы министерств", - указал секретарь Генсовета партии, заверив, что в ближайшее время депутаты-единороссы в региональных парламентах "также проведут заседания с приглашением представителей региональных органов исполнительной власти".

Кроме того, уточнил Неверов, на четверг в партии запланировано селекторное совещание с региональными отделениями, в ходе которого будет обсуждаться реализация такого формата работы. "Сейчас, после того как депутаты фракции в Государственной думе получили ответы на вопросы в части развития промышленности, актуальные именно для своих регионов, было бы крайне важно по горячим следам и депутатам на региональном уровне проработать эту тему", - уверен он. "А в марте, как я уже сказал, обсудим вопросы, касающиеся сельского хозяйства", - добавил представитель руководства партии.

Фракция "Единой России" в Госдуме уже трижды - 15 ноября, 20 декабря 2016 года и 7 февраля - проводила выездные заседания. Темами обсуждения на них стали федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, вопросы развития транспортной отрасли и промышленной политики в РФ соответственно. В заседаниях принимал участие Медведев, федеральные министры, главы профильных ведомств.