Источник: международная встреча по Афганистану пройдет 15 февраля в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международная встреча по Афганистану пройдет 15 февраля в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ.

На встречу приглашены представители Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана, Индии.

По информации ТАСС, от российской стороны будут присутствовать специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, а также замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

О планах по проведению подобной встречи в середине февраля сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы рассчитываем, что все наши партнеры будут представлены на высоком уровне. Большинство из них уже подтвердило свое участие на таком хорошем уровне", - заметил министр.