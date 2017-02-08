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Песков: РФ предпринимает все необходимые юридические действия по защите блогера Лапшина

Политика
8 февраля, 12:23 UTC+3
Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был в среду передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, направленные на защиту блогера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское, в связи с чем "для нас он является гражданином нашей страны".

"Его интересы продолжаем в законном порядке пытаться защищать. Это не переговоры, но все необходимые юридические действия, которые направлены на защиту его интересов, выполняются", - подчеркнул Песков.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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