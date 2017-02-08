Песков: сроки встречи Путина и Лукашенко пока не согласованы

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Процесс согласования сроков проведения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии продолжается, дата пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Нет, пока так и не удалось согласовать графики глав двух государств в плане проведения Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Процесс продолжается", - сказал представитель Кремля.