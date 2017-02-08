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Песков: РФ отрицает какую-либо причастность к убийству командира ополченцев в Донбассе

Политика
8 февраля, 12:22 дата обновления: 8 февраля, 12:35 UTC+3
В Кремле считают убийство Михаила Толстых "попыткой дестабилизировать ситуацию"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Убийство одного из командиров ополченцев в Донбассе Михаила Толстых является попыткой дестабилизировать ситуацию. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию в Донбассе", - сказал он. "Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации, потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженной в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной", - заявил Песков.

Пресс-секретарь отверг любую причастность РФ к подобным преступлениям. "Мы абсолютно и однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны в возможной причастности к этому; об этом не может быть и речи", - подчеркнул Песков. "Что касается того, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть определены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте", - добавил он.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщило со ссылкой на оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики о том, что командир подразделения "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви" погиб в результате теракта. В командовании добавили, что на месте теракта работает следственная группа. 

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