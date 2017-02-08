МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует намерение США пересмотреть ядерную доктрину.

"Сначала надо понять, что это за намерение и каким образом она (доктрина - прим. ТАСС) будет изменена, после этого можно будет делать какие-то выводы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфил ранее сообщил о намерении США в ближайшее время пересмотреть доктрину применения ядерных вооружений.