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Кремль пока не комментирует намерение США пересмотреть ядерную доктрину

Политика
8 февраля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее США сообщили о намерении в ближайшее время пересмотреть доктрину применения ядерных вооружений
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует намерение США пересмотреть ядерную доктрину.

"Сначала надо понять, что это за намерение и каким образом она (доктрина - прим. ТАСС) будет изменена, после этого можно будет делать какие-то выводы", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфил ранее сообщил о намерении США в ближайшее время пересмотреть доктрину применения ядерных вооружений.

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