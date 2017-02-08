Депутаты Госдумы назвали вымыслом слухи о плохом самочувствии Асада

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ДАМАСК, 8 февраля. /ТАСС/. Периодически появляющиеся слухи о плохом самочувствии президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада являются не более чем вымыслом и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил журналистам по итогам встречи с сирийским лидером член депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Александр Ющенко.
"Все эти слухи не более чем вымысел и ничего общего с реальностью не имеют", - сказал Ющенко.
В свою очередь другой член делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул, что "Асад физически в хорошей форме, он динамичен, у него прекрасное чувство юмора".