Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты Госдумы назвали вымыслом слухи о плохом самочувствии Асада

Политика
8 февраля, 12:46 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 8, февраля. /ТАСС
Депутат Сергей Гаврилов отметил, что президент Сирии "физически в хорошей форме, он динамичен, у него прекрасное чувство юмора"
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

ДАМАСК, 8 февраля. /ТАСС/. Периодически появляющиеся слухи о плохом самочувствии президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада являются не более чем вымыслом и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил журналистам по итогам встречи с сирийским лидером член депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Александр Ющенко.

"Все эти слухи не более чем вымысел и ничего общего с реальностью не имеют", - сказал Ющенко.

В свою очередь другой член делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул, что "Асад физически в хорошей форме, он динамичен, у него прекрасное чувство юмора".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
4
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
5
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
6
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России и Украины
7
Командир батальона "Сомали" Гиви погиб в результате взрыва снаряда РПО "Шмель"
Темы дня
Реклама