Лавров: РФ будет активно поддерживать усилия ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия будет самым активным образом поддерживать работу специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадины Джарбусыновой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителем ОБСЕ.

"Вы занимаетесь очень важным гуманитарным делом - предотвращением торговли людьми, во всех аспектах этого отвратительного явления, - сказал министр. - Мне приятно, что вы наносите свой первый визит в РФ".

"Рад обсудить с вами дальнейшие шаги ОБСЕ. Знаю, что у вас в ближайших планах проведение в апреле Альянса ОБСЕ по борьбе с торговлей детьми. Будем активнейшим образом поддерживать эти и другие ваши начинания", - подчеркнул Лавров.

Джарбусынова отметила, что приехала, чтобы изучить опыт РФ в данной сфере, "установить диалог в целях искоренения торговли людьми". Она выразила сожаление в связи с тем, что "ни одна из 57 стран ОБСЕ не может заявить об отсутствии проблем в этом направлении, что граждане наших государств в безопасности". "Особенно сейчас, в условиях миграционного кризиса в Европе, с учетом конфликтов, которые имеют место вне и внутри стран ОБСЕ, действительно увеличивается число (подобных) случаев", - подчеркнула Джарбусынова.

Она сообщила, что во время пребывания в России у нее пройдут встречи в МВД, в Следственном комитете, а также беседа с членами Общественной палаты. "Думаю, мой визит будет способствовать укреплению диалога и более активному участию представителей госструктур и гражданского общества РФ в наших общих мероприятиях", - добавила спецпредставитель ОБСЕ.

В ответ Лавров выразил уверенность в том, что этот визит очень полезен. "Наверняка мы почувствуем позитивный эффект и для РФ, и для других стран ОБСЕ, и для самой организации", - подчеркнул министр.