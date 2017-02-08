В Госдуме упрекнули Голодец в перераспределении средств без согласования с парламентом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") упрекнул вице-премьера РФ Ольгу Голодец в принятии решений о перераспределении бюджетных средств без рассмотрения на трехсторонней комиссии, куда входят представители кабмина и обеих палат парламента. В уходе от механизма он усмотрел нарушение закона о бюджете, Бюджетного кодекса и закона о парламентском контроле, а также препятствие для анализа проблем, имеющихся в социальной сфере.

"Вопросы социальной политики всегда были в центре внимания "Единой России" и парламента", - подчеркнул Макаров. "Но хотелось бы обратить внимание, что в последнее время в практике социального блока (правительства) стало вынесение вопросов на правительство для принятия нормативных актов без рассмотрения на трехсторонней комиссии, хотя по закону это обязательно", - отметил парламентарий. Последним таким случаем, по его словам, стали вопросы, связанные со строительством школ.

"Обращаю внимание: первое - 1 млрд 100 млн. Потом еще 430 млн, от которых регионы отказались, были перераспределены правительством по вашему личному распоряжению, несмотря на отрицательное заключение Счетной палаты, которая говорила о том, что министерство не имеет права этого делать", - привел пример Макаров. По его мнению, это перераспределение "может быть и после того, как было достигнуто совместное с правительством решение о внесении изменений в бюджет". Эти средства были перенесены на следующий год на те же цели, заявил политик, обращаясь к Голодец.

"Итак, нарушение закона о бюджете, нарушение Бюджетного кодекса, нарушение закона о парламентском контроле", - утверждал глава комитета Госдумы. "Вопрос даже не в уважении к парламенту или к закону, вопрос в том, что если бы мы рассматривали, как того требует закон, на трехсторонней комиссии, может быть, сегодня мы говорили бы не только об огромных успехах, которые, действительно, есть, но говорили бы и о проблемах, - считает он. - Как было сорвано строительство перинатальных центров, несмотря на то, что все эти средства были выделены, ответили бы на замечания Счетной палаты, которые реальны и которые парламент рассматривал". Макаров указал, что эти моменты требуют специального отражения в постановлении Госдумы, и призвал изменить описанную им практику.

Позиция вице-премьера

Отвечая на критику, Голодец напомнила, что в прошлом году правительство и регионы "были поставлены в очень жесткие условия бюджетного цикла, особенно когда в прошлом году бюджетный цикл был годовым и когда на программу (строительства и реконструкции школ) выделяется не 50 млрд, как было запланировано, а 25 млрд". "Да, распределение денег было, и оно было обсуждено на правительстве, в том числе было заключение отрицательное, и его тоже отдельно на правительстве обсуждали, но благодаря тому, что часть регионов, которые не успевали вводить школы, отказалась (принимать участие в программе строительства школ), часть регионов успели ввести свои школы в прошлом году", - парировала она.

По словам вице-премьера, все регионы, которые не успели справиться с данной программой в прошлом году, участвуют в ней в этом году. "Поэтому сегодня тема сроков исполнения этой программы над нами довлеет, это не вопрос наших пожеланий, взаимоотношений, это вопрос возможности наших детей получать нормальное качественное школьное образование", - подчеркнула Голодец и попросила депутатов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Закон превыше всего

Реагируя на дискуссию, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание Голодец, что Макаров "говорил о соблюдении норм закона". "Никакая задача не может ставить под сомнение исполнение закона, потому что закон превыше всего", - акцентировал внимание он. "Даже если стоит какая- то благая цель, нужно действовать во исполнение норм закона, потому что мы живем в правовом государстве", - изложил спикер главную мысль Макарова.

"Что касается помощи и содействия в реализации программ, конечно, Дума заинтересована и будет делать все для этого, тем более это программы, которые реализуются в округах, там, где люди избирались", - заключил Володин.