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Чуркин: испытания Ираном баллистических ракет не нарушают резолюций СБ ООН

Политика
8 февраля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что в Вашингтоне осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты
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Виталий Чуркин

Виталий Чуркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Испытания баллистических ракет, проводимые Ираном, не идут вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Виталий Чуркин в интервью телеканалу RT.

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"Что касается резолюции Совета Безопасности, то в ней прописан призыв к Ирану не проводить испытания баллистических ракет, пригодных для применения ядерного оружия, поэтому в данном случае мы имеем не запрет (на проведение испытаний), а призыв, - сказал он. - В этой связи нет никаких оснований - ни технических, ни политических, ни юридических - утверждать, что они (иранцы) нарушают какие-либо запреты". "В свою очередь должно быть доказано, что эта конкретная ракета была разработана с целью применения ядерного оружия", - добавил дипломат.

По словам Чуркина, он был удивлен, когда "услышал заявления американских экспертов относительно того, что эти испытания являются нарушением запретов, введенных Советом Безопасности ООН, поскольку все эти запреты существовали ранее, но были сняты, когда было достигнуто решение по ядерному вопросу в отношении Ирана".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что в Вашингтоне осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают подобные действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят Исламской Республике "официальное предупреждение".

Соединенные Штаты на прошлой неделе расширили антииранские санкции, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения были введены против тех, кто имеет отношение к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС), говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США.

В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о мирных намерениях страны.

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