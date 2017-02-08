Россия и Грузия намерены продолжать курс на оздоровление отношений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Представители России и Грузии подтвердили намерение Москвы и Тбилиси продолжать взаимовыгодный курс на поэтапное оздоровление двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном 8 февраля сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся во вторник, 7 февраля, в Праге очередной встречи статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии 3урабом Абашидзе. В консультациях приняли участие представители транспортных ведомств обеих стран.

"Стороны подвели итоги процесса нормализации российско-грузинских связей в 2016 году, - отметили в дипведомстве. - Он по-прежнему касается тех сфер, где возможен прогресс в отсутствие дипломатических отношений, - торговля, транспорт, гуманитарные контакты".

"С удовлетворением отмечены результаты, достигнутые в торгово-экономической сфере, - указывается далее. - Взаимный товарооборот увеличился на 17% и приблизился, по предварительным оценкам, к $800 млн. Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Грузии и является важнейшим рынком сбыта ее продукции, в частности, в прошлом году на нашу страну пришлось более половины всего экспорта вина из Грузии. В декабре впервые за много лет торгово-промышленные палаты России и Грузии организовали в Тбилиси встречу деловых кругов двух стран".

"Устойчивый рост российско-грузинской торговли в прошлом году обусловил двукратное увеличение грузового автомобильного сообщения, - обратили внимание в МИД РФ. - Действуют также более двадцати международных автобусных маршрутов. Выполняются регулярные авиарейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Тбилиси, Батуми, Кутаиси". В ходе встречи была затронута тема российско-грузинского Соглашения о таможенном администрировании и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года. "Сторонам не следует затягивать начало практической реализации этого крайне нужного для региональной торговли документа; российская сторона готова к его практической реализации", - отметили МИД.

Стороны с удовлетворением констатировали растущую интенсивность гуманитарных обменов и контактов между людьми. "Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 г., количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тысяч, - подчеркнули в МИД РФ. - Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены. Это в том числе зависит от готовности грузинских властей к ответственной работе на данном направлении".

Следующую встречу Карасин и Абашидзе условились провести в мае 2017 года.