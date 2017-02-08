Посольство РФ в Баку направило в МИД Азербайджана запрос на встречу с Лапшиным

БАКУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Посольство России в Азербайджане обратилось с нотой в МИД республики, запросив встречу с экстрадированным во вторник из Минска в Баку блогером Александром Лапшиным. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства Денис Арашкин.

"В МИД Азербайджана направлена нота о посещении консульским работником посольства РФ Александра Лапшина", - сказал он. Пресс-секретарь уточнил, что нота была направлена в среду, ответа на нее пока не получено.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ предпринимает все необходимые юридические действия по защите блогера. Он напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское, в связи с чем "для нас он является гражданином нашей страны".

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.

Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении Лапшина уголовное дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.