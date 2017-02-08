Посольство РФ в Баку направило в МИД Азербайджана запрос на встречу с Лапшиным

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БАКУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Посольство России в Азербайджане обратилось с нотой в МИД республики, запросив встречу с экстрадированным во вторник из Минска в Баку блогером Александром Лапшиным. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства Денис Арашкин.
"В МИД Азербайджана направлена нота о посещении консульским работником посольства РФ Александра Лапшина", - сказал он. Пресс-секретарь уточнил, что нота была направлена в среду, ответа на нее пока не получено.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ предпринимает все необходимые юридические действия по защите блогера. Он напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское, в связи с чем "для нас он является гражданином нашей страны".
Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана.
Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.