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МВД трудоустроило почти всех сотрудников упраздненной ФМС

Политика
8 февраля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Замглавы МВД Игорь Зубов также отметил, что статус учреждения был понижен
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ приняло на работу практически всех сотрудников упраздненной Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ. Об этом сообщил в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов.

"Что касается ФМС, там мы приняли практически всех работников", - сообщил Зубов. При этом он обратил внимание на то, что "статус учреждения был понижен". "Люди, работающие на руководящих должностях в федеральной службе, не могли получить аналогичные должности во внутренних управлениях МВД России", - отметил замминистра.

Говоря о ситуации с расформированием ФСКН, Зубов отметил, что на работу в МВД "приняли тех сотрудников, кто по своим характеристикам подходит для службы в органах внутренних дел".

"Остальные не получили предложения, но им в установленном порядке было предложено трудоустройство на другие должности. Те, кто с этим не согласился, обратился в суды. Судебные иски действительно имеют место быть, мы в этих исках участвуем. Процесс комплектования завершен", - заключил замминистра.

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