МВД трудоустроило почти всех сотрудников упраздненной ФМС

Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардераОбщество 8 февраля, 18:00
IBU отложил решение по ужесточению наказания за допинговые нарушенияСпорт 8 февраля, 17:46
Женский чемпионат России по волейболу может пополниться клубами Азербайджана и ШвейцарииСпорт 8 февраля, 17:44
Совет по подготовке к Кубку конфедераций обсудил транспортную доступность объектов турнираСпорт 8 февраля, 17:43
Российские регионы впервые подсчитают выбросы СО2Социальная ответственность 8 февраля, 17:41
Федотов назвал странным решение о недопуске в колонии Карелии членов СПЧОбщество 8 февраля, 17:40
В Санкт-Петербурге пройдет бал для детей-сиротСоциальная ответственность 8 февраля, 17:32
Капризов тренируется в звене с Ткачевым и Голышевым перед шведским этапом ЕвротураСпорт 8 февраля, 17:26
ЦИК рассмотрит каждого кандидата в президенты, когда начнется кампанияПолитика 8 февраля, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ приняло на работу практически всех сотрудников упраздненной Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ. Об этом сообщил в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов.
"Что касается ФМС, там мы приняли практически всех работников", - сообщил Зубов. При этом он обратил внимание на то, что "статус учреждения был понижен". "Люди, работающие на руководящих должностях в федеральной службе, не могли получить аналогичные должности во внутренних управлениях МВД России", - отметил замминистра.
Говоря о ситуации с расформированием ФСКН, Зубов отметил, что на работу в МВД "приняли тех сотрудников, кто по своим характеристикам подходит для службы в органах внутренних дел".
"Остальные не получили предложения, но им в установленном порядке было предложено трудоустройство на другие должности. Те, кто с этим не согласился, обратился в суды. Судебные иски действительно имеют место быть, мы в этих исках участвуем. Процесс комплектования завершен", - заключил замминистра.