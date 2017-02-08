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Лавров: опыт союзничества во Второй мировой войне востребован в борьбе с терроризмом

Политика
8 февраля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Глава МИД РФ напомнил об антигитлеровской коалиции, участникам которой, несмотря на наличие собственных интересов, удалось объединиться для разгрома "идеологии человеконенавистничества"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Опыт союзничества во Второй мировой войне сейчас особенно востребован в условиях борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на презентации XXVI тома издания МИД "Документы внешней политики СССР" за 1943 год.

"Символично, что презентация проходит в преддверии Дня дипломатического работника, это хороший подарок, - сказал министр. - Издание имеет важное значение для документального подтверждения разноплановости внешней политики нашей страны".

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"1943 год стал переломным в Великой Отечественной и в целом Второй мировой войне. Завершение Сталинградской битвы, прорыв блокады Ленинграда, сокрушительное поражение фашистских войск на Курской дуге - все это оказало глубочайшее воздействие на военно-политическую обстановку", - отметил глава МИД РФ.

"Несмотря на то, что члены антигитлеровской коалиции имели собственные интересы, им удалось подняться над противоречиями, разногласиями и объединить усилия во имя разгрома идеологии человеконенавистничества, - сказал Лавров. - Сегодня, когда мировое сообщество сталкивается с терроризмом и экстремизмом, имеющийся опыт союзничества и сотрудничества в интересах решения общих для всех задач особенно востребован".

Издание содержит документы, отражающие коренной перелом в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Представленные документы повествуют о деятельности советской дипломатии по укреплению антигитлеровской коалиции и расширение военно-политического сотрудничества с союзниками. В научном труде представлена переписка глав государств и внешнеполитических ведомств, записи бесед и впервые рассекреченные депеши.

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