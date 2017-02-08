ЦИК рассмотрит каждого кандидата в президенты, когда начнется кампания

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России будет определять, имеют ли право баллотироваться кандидаты в президенты, когда официально начнется предвыборная кампания. Так секретарь ЦИК Майя Гришина прокомментировала возможность участия Алексея Навального в президентских выборах после приговора по делу "Кировлеса".

"Исходя из фактических обстоятельств каждого кандидата, в ходе назначенной конкретной избирательной кампании к каждому кандидату будем относиться исходя из требований закона", - сказала она сегодня журналистам.

В среду Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса" и приговорил их к пяти и четырем годам лишения свободы условно соответственно.

Навального осудили по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких. Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.

При этом Навальный после оглашения приговора заявил, что не видит юридических препятствия для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как "в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы", а он приговорен условно.

Навальный также сообщил, что обжалует в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.