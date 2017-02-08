ЦИК рассмотрит каждого кандидата в президенты, когда начнется кампания

Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардераОбщество 8 февраля, 18:00
IBU отложил решение по ужесточению наказания за допинговые нарушенияСпорт 8 февраля, 17:46
Женский чемпионат России по волейболу может пополниться клубами Азербайджана и ШвейцарииСпорт 8 февраля, 17:44
Совет по подготовке к Кубку конфедераций обсудил транспортную доступность объектов турнираСпорт 8 февраля, 17:43
Российские регионы впервые подсчитают выбросы СО2Социальная ответственность 8 февраля, 17:41
Федотов назвал странным решение о недопуске в колонии Карелии членов СПЧОбщество 8 февраля, 17:40
В Санкт-Петербурге пройдет бал для детей-сиротСоциальная ответственность 8 февраля, 17:32
Капризов тренируется в звене с Ткачевым и Голышевым перед шведским этапом ЕвротураСпорт 8 февраля, 17:26
ЦИК рассмотрит каждого кандидата в президенты, когда начнется кампанияПолитика 8 февраля, 17:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России будет определять, имеют ли право баллотироваться кандидаты в президенты, когда официально начнется предвыборная кампания. Так секретарь ЦИК Майя Гришина прокомментировала возможность участия Алексея Навального в президентских выборах после приговора по делу "Кировлеса".
"Исходя из фактических обстоятельств каждого кандидата, в ходе назначенной конкретной избирательной кампании к каждому кандидату будем относиться исходя из требований закона", - сказала она сегодня журналистам.
В среду Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу "Кировлеса" и приговорил их к пяти и четырем годам лишения свободы условно соответственно.
Навального осудили по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение и растрата"), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление входит в разряд тяжких. Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.
При этом Навальный после оглашения приговора заявил, что не видит юридических препятствия для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как "в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы", а он приговорен условно.
Навальный также сообщил, что обжалует в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.