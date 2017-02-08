Посол РФ: Белоруссия могла выдать Лапшина России в случае возбуждения там против него дела

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Белоруссии в Азербайджан, мог быть передан России или Израилю в случае возбуждения в отношении него уголовного дела в этих государствах. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

"Наша консульская служба работала вместе с израильтянами. России по соглашению (в рамках СНГ - прим. ТАСС) его можно было отдать, но у нас против него нет уголовного дела. То есть нашей Генпрокуратуре надо было возбудить уголовное дело, и тогда он был бы выдан наверняка России, а не Азербайджану", - отметил глава дипмиссии.

Он уточнил, что генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к Белоруссии в соответствии с соглашением "о выдаче в случае уголовного преследования". "А запрос был обоснован юридически", - сказал дипломат. "В юридической плоскости все чисто. А вот эмоционально, конечно, есть вопросы", - добавил он.

Как заявили в среду в генпрокуратуре Белоруссии, "ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались". В ведомстве уточнили, что просьба Азербайджана о выдаче Лапшина была составлена "в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и содержит гарантии азербайджанской стороны о соблюдении пределов уголовного преследования".

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами "той или иной территории в том или ином регионе". Кроме того, отметил он, Москва выступает против экстрадиции россиян, задержанных в каком-либо государстве, в третью страну.