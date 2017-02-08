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Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимости

Политика
8 февраля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Блогер 8 февраля получил условный срок по делу "Кировлеса"
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Михаил Барщевский

Михаил Барщевский

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не сможет участвовать в президентских выборах в связи с вынесенным ему 8 февраля условным приговором по делу "Кировлеса" и непогашенной судимостью. Об этом ТАСС сообщил полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский.

"Согласно закону о выборах (президента), осужденный по тяжкой статье (Навальный осужден по считающейся тяжкой ст. 160 УК РФ - прим. ТАСС) лишается права баллотироваться", - сказал Барщевский.

Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не имеют права быть избранными, в том числе президентом РФ, граждане, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление. Осужденные за совершение тяжкого преступления не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов в течение 10 лет после погашения судимости, а осужденные за особо тяжкое преступление - в течение 15 лет после погашения судимости.

Как пояснил Барщевский, таким образом, Навальный не сможет претендовать на президентский пост в ближайшее годы, если суд не снимет с него судимость.

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Персоны
Барщевский, Михаил Юрьевич
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