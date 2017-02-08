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Кризисный центр МИД РФ установил тесные связи с МЧС

Политика
8 февраля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Как сообщил ТАСС глава центра, основной задачей ДСКЦ является отслеживание и выявление кризисных и чрезвычайных ситуаций и оповещение о них ведомств
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Недавно созданный Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России уже установил тесные связи с МЧС РФ и готов к совместным действиям с другими профильными ведомствами для обеспечения безопасности российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС глава ДСКЦ Алексей Ерхов.

"Видимо, ДСКЦ еще предстоит найти и закрепить свое конкретное место в общегосударственной системе реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации, к каковым, несомненно, относятся и упомянутые вами", - сказал Ерхов, отвечая на вопрос, хватает ли департаменту ресурсов на реализацию поставленных перед ним задач. Среди них, в частности, урегулирование проблем, связанных с захватом заложников и последствиями терактов.

"Наш департамент - не самостоятельная структура и тем более не ведомство. Это прежде всего дежурная служба, это, если хотите, связующее звено в системе межведомственного взаимодействия", - пояснил дипломат. Он напомнил, что основной задачей ДСКЦ является своевременное отслеживание и выявление кризисных и чрезвычайных ситуаций, а также оповещение о них российских ведомств и, главное, - граждан страны.

"Вторая задача - совместная работа с другими ведомствами (МЧС, с которым у нас установлены тесные рабочие связи, занимает здесь центральное место) и другими подразделениями нашего министерства по обеспечению жизни и безопасности российских граждан", - подчеркнул Ерхов. "Подчеркиваю слово "совместная", то есть, должны будем действовать все вместе", - добавил он, заверив, что порядок этих действий прописан в различных нормативных документах. "И ДСКЦ, разумеется, будет выполнять свою часть работы", - пообещал глава департамента.

"Как все будет получаться на практике, - посмотрим. Ведь департамент, как мы уже говорили, совсем молодой, и находится на стадии функционального становления", - заключил Ерхов.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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