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На сайте кризисного центра МИД РФ перечислены страны, куда ехать небезопасно

Политика
8 февраля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Директор ДСКЦ Алексей Ерхов отметил, что наибольшее количество проблем будет ожидать российских путешественников на Ближнем и Среднем Востоке и в целом ряде стран Африки
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне могут найти на сайте Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) информацию, какие страны не рекомендуется посещать с точки зрения безопасности. Это сообщил в интервью ТАСС директор Департамента Алексей Ерхов.

Интервью

Алексей Ерхов: кризисный центр МИД РФ отслеживает ситуацию с безопасностью 24 часа в сутки

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"Говоря о безопасности россиян за рубежом, важно понимать один принципиальный момент: право гражданина России на выезд из страны заложено в Конституцию и ограничению не подлежит. То есть запретить нашим людям ехать куда-то за рубеж государственные органы не имеют права, - обратил внимание глава ДСКЦ. - Но мы можем и даже обязаны всеми средствами предупредить их о тех опасностях и рисках, с которыми может быть сопряжена поездка в ту или иную страну, в тот или иной регион".

Ерхов заметил, что в созданном Департаментом мобильном приложении "Зарубежный помощник", а также на сайте ДСКЦ имеется "самая подробная и абсолютно открытая информация, куда мы не рекомендуем ехать нашим гражданам - конкретно по странам и даже иногда по их районам". "А тренды здесь, в общем-то, обычные: наибольшее количество проблем будет ожидать российских путешественников на Ближнем и Среднем Востоке, в целом ряде африканских стран. Поэтому тем, кто отправляется за границу, постоянно советуем ознакомиться с нашими информационными ресурсами", - подчеркнул он.

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