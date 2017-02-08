На сайте кризисного центра МИД РФ перечислены страны, куда ехать небезопасно

Алексей Ерхов: кризисный центр МИД РФ отслеживает ситуацию с безопасностью 24 часа в суткиПерейти в раздел Интервью
Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 19:24
Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в ЯкутииСпорт 8 февраля, 19:17
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в судСпорт 8 февраля, 19:07
Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жильяЭкономика и бизнес 8 февраля, 19:02
Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимостиПолитика 8 февраля, 18:58
Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019Спорт 8 февраля, 18:58
Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"Экономика и бизнес 8 февраля, 18:50
Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДДЭкономика и бизнес 8 февраля, 18:49
Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезниСпорт 8 февраля, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне могут найти на сайте Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) информацию, какие страны не рекомендуется посещать с точки зрения безопасности. Это сообщил в интервью ТАСС директор Департамента Алексей Ерхов.
"Говоря о безопасности россиян за рубежом, важно понимать один принципиальный момент: право гражданина России на выезд из страны заложено в Конституцию и ограничению не подлежит. То есть запретить нашим людям ехать куда-то за рубеж государственные органы не имеют права, - обратил внимание глава ДСКЦ. - Но мы можем и даже обязаны всеми средствами предупредить их о тех опасностях и рисках, с которыми может быть сопряжена поездка в ту или иную страну, в тот или иной регион".
Ерхов заметил, что в созданном Департаментом мобильном приложении "Зарубежный помощник", а также на сайте ДСКЦ имеется "самая подробная и абсолютно открытая информация, куда мы не рекомендуем ехать нашим гражданам - конкретно по странам и даже иногда по их районам". "А тренды здесь, в общем-то, обычные: наибольшее количество проблем будет ожидать российских путешественников на Ближнем и Среднем Востоке, в целом ряде африканских стран. Поэтому тем, кто отправляется за границу, постоянно советуем ознакомиться с нашими информационными ресурсами", - подчеркнул он.