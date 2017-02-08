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СМИ: послам РФ в некоторых странах выделили вооруженное сопровождение

Политика
8 февраля, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Повышенные меры безопасности введены после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны выделил послам России личное вооруженное сопровождение. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в интервью "Российской газете".

"После подлого убийства в Турции нашего коллеги Андрея Карлова по поручению президента России Владимира Путина подготовлен целый комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности наших загранучреждений и их сотрудников, - отметил Титов. - Добиваемся и от властей стран пребывания всех необходимых мер по охране наших диппредставительств, исходя из того, что это вытекает из положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов".

"Целый ряд стран выделил руководителям наших дипмиссий личное вооруженное сопровождение", - добавил он.

По словам первого заместителя министра, основой физической защиты посольств и консульств является служба дежурных комендантов, которая в основном формируется за счет прошедших спецподготовку военнослужащих-пограничников. "Для охраны послов, других сотрудников используются и российские спецподразделения, - обратил внимание Титов. - Такие группы работают в странах с наиболее высокой террористической угрозой, разумеется, с согласия страны пребывания".

Кроме того, отметил высокопоставленный дипломат, к обеспечению безопасности многих загранучреждений, других объектов РФ за рубежом привлекаются местные частные охранные предприятия.

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Карлов, Андрей Геннадьевич
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Убийство российского посла в Анкаре
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