СМИ: послам РФ в некоторых странах выделили вооруженное сопровождение

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны выделил послам России личное вооруженное сопровождение. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в интервью "Российской газете".
"После подлого убийства в Турции нашего коллеги Андрея Карлова по поручению президента России Владимира Путина подготовлен целый комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности наших загранучреждений и их сотрудников, - отметил Титов. - Добиваемся и от властей стран пребывания всех необходимых мер по охране наших диппредставительств, исходя из того, что это вытекает из положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов".
"Целый ряд стран выделил руководителям наших дипмиссий личное вооруженное сопровождение", - добавил он.
По словам первого заместителя министра, основой физической защиты посольств и консульств является служба дежурных комендантов, которая в основном формируется за счет прошедших спецподготовку военнослужащих-пограничников. "Для охраны послов, других сотрудников используются и российские спецподразделения, - обратил внимание Титов. - Такие группы работают в странах с наиболее высокой террористической угрозой, разумеется, с согласия страны пребывания".
Кроме того, отметил высокопоставленный дипломат, к обеспечению безопасности многих загранучреждений, других объектов РФ за рубежом привлекаются местные частные охранные предприятия.