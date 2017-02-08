СМИ: Москва убеждена, что все виновные в убийстве Андрея Карлова понесут наказание

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва убеждена, что все виновные в убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова понесут наказание. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг.
"Расследование убийства Андрея Геннадьевича Карлова осуществляется совместно правоохранительными органами России и Турции, - сказал Титов. - Убежден, что в итоге все виновные в этом преступлении будут найдены и понесут наказание".
Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В российском МИД квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.