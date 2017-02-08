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СМИ: Москва убеждена, что все виновные в убийстве Андрея Карлова понесут наказание

Политика
8 февраля, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов заявил, что расследование убийства российского посла в Анкаре осуществляется совместно правоохранительными органами России и Турции
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва убеждена, что все виновные в убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова понесут наказание. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг.

"Расследование убийства Андрея Геннадьевича Карлова осуществляется совместно правоохранительными органами России и Турции, - сказал Титов. - Убежден, что в итоге все виновные в этом преступлении будут найдены и понесут наказание".

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист стрелял дипломату в спину. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В российском МИД квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

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Убийство российского посла в Анкаре
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Титов, Владимир Геннадиевич
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