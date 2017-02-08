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Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ

Политика
8 февраля, 19:43 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Авторы обращения также просят осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными государствами
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Крымские татары возле здания Государственного Совета Республики Крым, Симферополь, 26 февраля 2014

Крымские татары возле здания Государственного Совета Республики Крым, Симферополь, 26 февраля 2014

© REUTERS/Baz Ratner

ООН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги" с призывом признать присоединение полуострова к РФ не противоречащим нормам международного права, осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными государствами. Обращение приложено к письму, которое направил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма опубликован на сайте ООН.

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Как подчеркивается в обращении, принятом на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря прошлого года, "силовой государственный переворот на Украине" в 2014 году "явился серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма". В сложившейся ситуации власти Крыма приняли "единственно правильное решение" о выходе из состава Украины и присоединении к РФ, говорится в документе. В организации напомнили, что международное право "не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии", а также указали на недопустимость подмены этого понятия, которое подразумевает выход субъекта из состава государства, аннексией (насильственное присоединение государством части другого государства).

В этой связи "Къырым бирлиги" призвала Генеральную Ассамблею ООН "признать провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации, не противоречащими нормам международного права", "осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополь", а также снять введенные в отношении них политические и экономические санкции.

После силового отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум, в ходе которого большинство населения высказалось за воссоединение с Россией.

27 марта 2014 года ГА ООН по инициативе Киева приняла резолюцию, назвавшую референдум незаконным и призывавшую страны и международные организации не признавать Крым частью России. В декабре прошлого года Украина добилась принятия в Генассамблее еще одной резолюции, осуждающей якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека.

Между тем в обращении общественной организации "Къырым бирлиги" отмечается, что на Украине "за все годы независимости не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа, что поощряло власть к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежением их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие".

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