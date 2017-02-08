СМИ: Москва будет работать с новой администрацией США по ситуации с дипимуществом РФ

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва будет работать над урегулированием ситуации с экспроприацией дипломатического имущества РФ в США с администрацией президента Дональда Трампа. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в четверг.
По его словам, перед тем, как покинуть Белый дом, экс-президент Барак Обама принял целый ряд мер антироссийской направленности, призванных "максимально затруднить новому президенту Дональду Трампу возможности по восстановлению отношений между нашими странами".
"В дополнение к выдворению наших дипломатов из США американские власти, не зная, как еще "насолить" нам, необоснованно запретили доступ российских представителей к принадлежащим России на правах собственности еще с советских времен объектам недвижимости посольства в Вашингтоне и постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, - отметил высокопоставленный дипломат. - Было даже объявлено, что с этих объектов снимается дипломатический иммунитет. Такого история дипломатии еще не знала".
Титов подчеркнул, что эти объекты являются неприкосновенными. "Попытка экспроприации нашего имущества полностью противоречит международно-правовым нормам и даже внутреннему законодательству США, - отметил он. - Ведь речь идет не только о невыполнении Венской конвенции, но и о посягательстве на право частной собственности, на незыблемости которого строится "американская демократия".
"Мы заявили протест, - сказал Владимир Титов. - Поскольку решение бывшего американского руководства носило явно выраженный политический характер, будем пытаться урегулировать ситуацию в диалоге с новыми властями, но не исключаем и других вариантов".