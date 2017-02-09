Правительство Бурятии отправлено в отставку

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Правительство Бурятии, работавшее под руководством экс-главы республики Вячеслава Наговицына, отправлено в отставку в связи со сложением им полномочий 7 февраля. Вместе с тем, оно продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава, сообщили сегодня в пресс-службе администрации руководителя Бурятии.

"Врио главы республики Алексей Цыденов своим указом объявил об отставке правительства с 8 февраля 2017 года и поручил кабмину исполнение своих обязанностей до формирования правительства нового состава", - уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин принял 7 февраля отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, врио руководителя региона назначен 40-летний замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов.