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Правительство Бурятии отправлено в отставку

Политика
9 февраля, 6:10 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Оно будет выполнять свои обязанности до формирования нового состава
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УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Правительство Бурятии, работавшее под руководством экс-главы республики Вячеслава Наговицына, отправлено в отставку в связи со сложением им полномочий 7 февраля. Вместе с тем, оно продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава, сообщили сегодня в пресс-службе администрации руководителя Бурятии.

"Врио главы республики Алексей Цыденов своим указом объявил об отставке правительства с 8 февраля 2017 года и поручил кабмину исполнение своих обязанностей до формирования правительства нового состава", - уточнили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин принял 7 февраля отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, врио руководителя региона назначен 40-летний замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов.

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Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Страны
Россия
Персоны
Наговицын, Вячеслав Владимирович
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