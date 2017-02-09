Путин обсудит с главой Словении двусторонние связи и ключевые мировые проблемы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет 10 февраля президента Словении Борута Пахора, находящегося в России с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что в ходе переговоров будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений", - сообщили в Кремле. "При этом особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе.

"Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.