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Путин обсудит с главой Словении двусторонние связи и ключевые мировые проблемы

Политика
9 февраля, 12:18 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Борут Пахор находится в России с официальным визитом. По итогам встречи президенты планируют подписать ряд двусторонних документов
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин примет 10 февраля президента Словении Борута Пахора, находящегося в России с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Ожидается, что в ходе переговоров будет рассмотрен весь комплекс вопросов развития российско-словенских отношений", - сообщили в Кремле. "При этом особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах", - добавили в пресс-службе.

"Предполагается также обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов.

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