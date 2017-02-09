МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремль считает политику санкций деструктивной и наносящий обоюдный вред. "Наше отношение к санкциям и к обмену всякими рестрикциями хорошо известно: мы считаем эту политику достаточно деструктивной, наносящей вред обоюдный", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать новое законодательное предложение американских сенаторов о санкциях в отношении РФ. При этом сам документ представитель Кремля комментировать не стал.

"Акт о противодействии враждебным действиям России 2017" был представлен 10 января, его авторами также выступили сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Роберт Портман и Боб Менендес. В первую очередь законопроект предусматривает законодательное закрепление уже действующих ограничений, введенных экс-президентом Бараком Обамой.

Кроме того, законодатели хотят обязать президента ввести запрет на выдачу американских виз тем, кто, согласно пояснительным материалам, "подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов". Их активы на территории США в случае обнаружения должны быть заморожены.

Сенаторы считают нужным "ввести санкции" за сотрудничество с "российским оборонным и разведывательным сектором", включая Федеральную службу безопасности и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ).