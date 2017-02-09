Песков: у РФ и США есть общее понимание приоритетности борьбы с ИГ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия и США едины в понимании необходимости борьбы с международным терроризмом и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о подготовки встречи лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Каждая сторона имеет определенное понимание, определенный подход к тому, в каких областях нам следует взаимодействовать перспективно. Есть общее понимание того, что приоритетным, безусловно, может и должно являться (сотрудничество) в области борьбы с терроризмом и с "Исламским государством", - сказал представитель Кремля. По его словам, "остальные модальности будут прорабатываться после того как будет понятен формат (встречи)".

Песков также подчеркнул, что какой-либо конкретики относительно сроков и формата возможной встречи Путина и Трампа пока нет.

"Пока мне нечего сообщить, пока какой-либо конкретики нет", - ответил он на вопрос о том, ведется ли подготовка к такому контакту. "Подготовка будет вестись после того, как мы определимся с форматами и со сроками (встречи)", - подчеркнул представитель Кремля, пояснив, что пока "непонятно к чему готовиться".

Ранее сообщалось, что в ходе состоявшегося 28 января телефонного разговора Путин и Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.