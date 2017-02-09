Песков: внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки России и США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки США и России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят "большую сделку" по решению конфликта на Украине.

"Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством", - сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что США используют свое влияние, чтобы убедить Киев отказаться от агрессивной тактики в решении кризиса на Украине.

"В плане перспектив диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу здесь хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует свое влияние, чтобы убедить Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали в последние дни", - сказал Песков.