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Песков: внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки России и США

Политика
9 февраля, 12:34 дата обновления: 9 февраля, 12:44 UTC+3
Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе, подчеркнкул официальный представитель Кремля
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Внутриукраинский конфликт не может быть предметом сделки США и России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят "большую сделку" по решению конфликта на Украине.

"Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством", - сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что США используют свое влияние, чтобы убедить Киев отказаться от агрессивной тактики в решении кризиса на Украине.

"В плане перспектив диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу здесь хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует свое влияние, чтобы убедить Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали в последние дни", - сказал Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Кризис на Украине
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