Песков не стал комментировать информацию о возможном назначении Антонова послом РФ в США

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кремль не комментирует информацию о возможности смены посла РФ в США и назначении на эту должности замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова.

"Если такие решения будут приниматься, мы вас проинформируем соответствующим образом", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что Антонов может стать новым послом Москвы в Вашингтоне.

В настоящее время российским послом в США является Сергей Кисляк.