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Песков призвал проверить достоверность информации об идее учредить в РФ День патриотизма

Политика
9 февраля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В Кремле призвали проверить достоверность информации о предложении учредить в России День патриотизма.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к этой идее, сказал: "Нет никакого к этому отношения в Кремле. Там вся история не совсем понятная. Я бы рекомендовал уточнить и у депутата. Что он имел в виду, и у Минкультуры, что же они на это ответили. Потому что достаточно противоречивые сообщения".

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.

Таким образом первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов ответил на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Шаманов, Владимир Анатольевич Аристархов, Владимир Владимирович
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