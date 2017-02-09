Песков призвал проверить достоверность информации об идее учредить в РФ День патриотизма

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. В Кремле призвали проверить достоверность информации о предложении учредить в России День патриотизма.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к этой идее, сказал: "Нет никакого к этому отношения в Кремле. Там вся история не совсем понятная. Я бы рекомендовал уточнить и у депутата. Что он имел в виду, и у Минкультуры, что же они на это ответили. Потому что достаточно противоречивые сообщения".
Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ сочло заслуживающей внимания инициативу учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа - в день введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции Запада.
Таким образом первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов ответил на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.