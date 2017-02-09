Ежегодный отчет правительства в Госдуме запланирован на 19 апреля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ежегодный отчет правительства РФ в нижней палате парламента запланирован на 19 апреля. Об этом сегодня заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Отчет правительства будет 19 апреля", - сказал Мельников журналистам после заседания Совета Думы.

Со своей стороны первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что перед депутатами выступит с докладом премьер Дмитрий Медведев.

В соответствии с Конституцией РФ к ведению Госдумы относится заслушивание ежегодных отчетов правительства о результатах его деятельности. В прошлом году палата также заслушала отчет кабмина на заседании 19 апреля.