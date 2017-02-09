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Ежегодный отчет правительства в Госдуме запланирован на 19 апреля

Политика
9 февраля, 13:07 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Перед депутатами выступит с докладом премьер Дмитрий Медведев
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ежегодный отчет правительства РФ в нижней палате парламента запланирован на 19 апреля. Об этом сегодня заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Отчет правительства будет 19 апреля", - сказал Мельников журналистам после заседания Совета Думы.

Со своей стороны первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что перед депутатами выступит с докладом премьер Дмитрий Медведев.

В соответствии с Конституцией РФ к ведению Госдумы относится заслушивание ежегодных отчетов правительства о результатах его деятельности. В прошлом году палата также заслушала отчет кабмина на заседании 19 апреля.

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Мельников, Иван Иванович Жуков, Александр Дмитриевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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