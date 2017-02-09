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Бородавкин: работа российских дипломатов сейчас особенно востребована

Политика
9 февраля, 15:29 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве подчеркнул, что это связано с ростом напряженности во многих уголках планеты
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ЖЕНЕВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Работа российских дипломатов сейчас особенно востребована в связи с ростом напряженности во многих уголках планеты. Такую точку зрения высказал в беседе с российскими журналистами, в преддверии отмечаемого 10 февраля Дня дипломатического работника, Алексей Бородавкин, постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Дипломатическую работу нельзя рассматривать в отрыве от обстановки в мире, - пояснил он. - Сейчас мы наблюдаем рост напряженности во многих уголках нашей планеты, усиление террористической угрозы, разрастание ожесточенных локальных конфликтов, мы видим, что многие спорные проблемы в отношениях между государствами имеют тенденцию перерастать в вооруженные столкновения, да и вообще, применение военной силы расползается по планете. В этих условиях работа дипломатов особенно востребована, чтобы сдержать и повернуть вспять эти опасные тенденции".

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что в современном многополюсном мире "возрастает роль ООН как инструмента согласования позиций государств по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня". Речь идет, в частности, о глобальной безопасности и стабильности, нераспространении оружия массового уничтожения и контроле над вооружениями, мирном урегулировании конфликтов, миграционных проблемах, продвижении прав человека. "Большинство перечисленных мною вопросов так или иначе обсуждается в Женеве в различных расположенных здесь международных организациях и на многосторонних форумах", - напомнил Бородавкин. В поиске решений этих проблем участвуют российские дипломаты - как работающие в постпредстве, так и пребывающие в Женеву в составе российских делегаций из Москвы.

Причем эти вопросы "требуют участия не только дипломатов, но и специалистов из других министерств и ведомств, а также представителей бизнеса и гражданского общества". "Мы работаем на женевской международной площадке совместными командами с Минобороны, МВД, МЧС, Минздравом, Роспотребнадзором, Роспатентом, Минэкономразвития, Минкультом и другими российскими государственными структурами, - отметил Бородавкин. - Выстраиваем отношения, основанные на взаимной поддержке, с российскими компаниями, ценим взаимодействие с неправительственными организациями и СМИ".

Глава дипмиссии подчеркнул, что День дипломатического работника отмечают также российские соотечественники, живущие в Швейцарии, и это российские дипломаты воспринимают "как свидетельство не только дружбы, но и высокой оценки нашей профессиональной деятельности".

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Бородавкин, Алексей Николаевич
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