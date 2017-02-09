РФ рассчитывает воспользоваться возможностью для контактов с США в Мюнхене

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает воспользоваться возможностью для проведения контактов с представителями США на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"В процессе (обсуждения - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты между представителями РФ и США на каких-либо уровнях на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Разговоры идут, но окончательного, формального подтверждения пока не было, - продолжил он. - Но мы ориентированы на то, что вице-президент США, следуя традиции, которая сформировалась в последние смены администраций в Вашингтоне, примет участие в Мюнхенской конференции".

"Встречи, безусловно, будут, - продолжил он. - Как всегда, появление высокопоставленных представителей на том или ином международном мероприятии - это очевидная возможность. Мы рассчитываем этой возможностью воспользоваться".

Отвечая на на вопрос о том, возможны ли контакты представителей России с вице-президентом США Майклом Пенсом в случае его приезда в Мюнхен, Рябков отметил, что "разговоры идут, но окончательного, формального подтверждения пока не было".

"Но мы ориентированы на то, что вице-президент США, следуя традиции, которая сформировалась в последние смены администраций в Вашингтоне, примет участие в Мюнхенской конференции", - добавил замминистра.

Всего, по данным организаторов, в Мюнхенской конференции примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.

Со стороны США свое участие в мероприятии уже подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли.

Делегацию членов Конгресса США, в которую войдут более десяти парламентариев, возглавят, как ожидается, сенаторы Джон Маккейн и Шелдон Уайтхаус. По информации организаторов, вице-президент США Пенс будет среди участников.