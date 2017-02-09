Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ рассчитывает воспользоваться возможностью для контактов с США в Мюнхене

Политика
9 февраля, 14:37 UTC+3
Российская сторона также надеется, что вице-президент США Майкл Пенс примет участие в конференции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает воспользоваться возможностью для проведения контактов с представителями США на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

"В процессе (обсуждения - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли контакты между представителями РФ и США на каких-либо уровнях на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Разговоры идут, но окончательного, формального подтверждения пока не было, - продолжил он. - Но мы ориентированы на то, что вице-президент США, следуя традиции, которая сформировалась в последние смены администраций в Вашингтоне, примет участие в Мюнхенской конференции".

"Встречи, безусловно, будут, - продолжил он. - Как всегда, появление высокопоставленных представителей на том или ином международном мероприятии - это очевидная возможность. Мы рассчитываем этой возможностью воспользоваться".

Отвечая на на вопрос о том, возможны ли контакты представителей России с вице-президентом США Майклом Пенсом в случае его приезда в Мюнхен, Рябков отметил, что "разговоры идут, но окончательного, формального подтверждения пока не было".

"Но мы ориентированы на то, что вице-президент США, следуя традиции, которая сформировалась в последние смены администраций в Вашингтоне, примет участие в Мюнхенской конференции", - добавил замминистра. 

Всего, по данным организаторов, в Мюнхенской конференции примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.

В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.

Со стороны США свое участие в мероприятии уже подтвердили министры обороны и национальной безопасности США Джеймс Мэттис и Джон Келли.

Делегацию членов Конгресса США, в которую войдут более десяти парламентариев, возглавят, как ожидается, сенаторы Джон Маккейн и Шелдон Уайтхаус. По информации организаторов, вице-президент США Пенс будет среди участников.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс Пенс, Майкл (Майк) Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
2
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
7
На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП
Темы дня
Реклама