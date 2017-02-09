Матвиенко планирует посетить Саудовскую Аравию в середине апреля

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить Саудовскую Аравию в апреле. Об этом на встрече с послом Королевства Абдуррахманом бен Ибрагимом ар-Расси сообщил зампред верхней палаты Ильяс Умаханов.
"Мы бы хотели обсудить с вами сроки визита спикера. С нашей стороны рамочные сроки - с 14 по 18 апреля. Нас принципиально эти даты устраивают", - сообщил вице-спикер.
По его словам, в настоящий момент идет обсуждение программы визита. Российской стороне было бы интересно провести не только ряд политических встреч, но и деловых с представителями бизнес-кругов Саудовской Аравии.
Умаханов также добавил, что в Совете Федерации считают очень важными межпарламентские связи между Россией и Саудовской Аравией.