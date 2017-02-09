График встреч Лаврова "на полях" Мюнхенской конференции пока согласовывается

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. График встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля согласовывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17-19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, - сказала Захарова. - Состоится обстоятельный обмен мнениями по глобальной и европейской повестке дня. В центре внимания на конференции будут конфликт на Украине, в Сирии".

"Запланировано проведение двусторонних встреч, график согласовывается", - добавила она.