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График встреч Лаврова "на полях" Мюнхенской конференции пока согласовывается

Политика
9 февраля, 15:32 UTC+3
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главными темами мероприятия станет ситуация на Украине и в Сирии
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. График встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности 17-19 февраля согласовывается. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17-19 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, - сказала Захарова. - Состоится обстоятельный обмен мнениями по глобальной и европейской повестке дня. В центре внимания на конференции будут конфликт на Украине, в Сирии".

"Запланировано проведение двусторонних встреч, график согласовывается", - добавила она.

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Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Мюнхенская конференция по безопасности - 2017
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Сирия Россия Германия
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