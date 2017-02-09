Захарова: граждан РФ нет среди сотрудников МККК, убитых в Афганистане

Ученый: средневековые и современные мародеры разрушили большинство мумий на ЯмалеНовости Урала 9 февраля, 16:31
В РФ считают провокацией доклад о якобы массовых казнях в сирийской тюрьмеПолитика 9 февраля, 16:31
Замминистра культуры Северной Осетии: фильм может стать спекуляцией на трагедии КалоеваКультура 9 февраля, 16:18
Директор Русского музея: "развод" в вопросе Исаакия должен проходить по-европейскиОбщество 9 февраля, 16:09
Сборная Казахстана по биатлону обладает разрешением на использование изъятых препаратовСпорт 9 февраля, 16:07
CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФСпорт 9 февраля, 16:06
ЦБ проводит проверку выдачи микрозайма под 2379% годовыхЭкономика и бизнес 9 февраля, 16:06
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и ДебальцевоМеждународная панорама 9 февраля, 16:04
Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Граждан России среди сотрудников миссии Международного комитета Красного Креста (МККК), убитых накануне в результате нападения в Афганистане, нет. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"8 февраля на севере Афганистана совершенно вооруженное нападение на работников Международного комитета Красного Креста, перевозивших гуманитарную помощь в пострадавшие от недавних снегопадов районы, - сказала дипломат. - По имеющейся информации, в результате преступной акции погибли 6 сотрудников гуманитарной организации, двое захвачены в заложники. Граждан России среди них нет".
"Подобные действия заслуживают безусловного осуждения, - подчеркнула Захарова. - Как бы и кто бы ни стоял за этим преступлением, они должны понести самое суровое наказание".
"Призываем власти Афганистана, всех афганцев, кому небезразличны гуманитарные ценности, предпринять срочные меры по поимке преступников и обеспечению безопасности работников МККК во всех районах страны", - сказала дипломат.
Она также выразила самые глубокие соболезнования родным и близким погибших.