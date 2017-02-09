Захарова: обвинения России в кибератаках против Норвегии голословны

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в кибератаках против Норвегии голословны и бездоказательны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, всемирный "флешмоб" по поиску "следа" российских хакеров "набирает все новых участников - Нидерланды, Норвегия...". "У нас столько хакеров нет!" - с иронией заметила она.
"Недавно полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что МИД, Вооруженные силы, госуправление по ядерной и радиационной безопасности, сама служба подверглись кибератаке "кремлевских хакеров", - обратила внимание дипломат. - Хотя расследование не завершено, все "призы" уже розданы, виновного уже нашли. Все это бездоказательно и голословно".
Как отметила представитель МИД РФ, аналогичная ситуация в Нидерландах, где якобы мишенью хакеров стал комплекс зданий, где находится кабинет премьер-министра.