Захарова: обвинения России в кибератаках против Норвегии голословны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в кибератаках против Норвегии голословны и бездоказательны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, всемирный "флешмоб" по поиску "следа" российских хакеров "набирает все новых участников - Нидерланды, Норвегия...". "У нас столько хакеров нет!" - с иронией заметила она.

"Недавно полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что МИД, Вооруженные силы, госуправление по ядерной и радиационной безопасности, сама служба подверглись кибератаке "кремлевских хакеров", - обратила внимание дипломат. - Хотя расследование не завершено, все "призы" уже розданы, виновного уже нашли. Все это бездоказательно и голословно".

Как отметила представитель МИД РФ, аналогичная ситуация в Нидерландах, где якобы мишенью хакеров стал комплекс зданий, где находится кабинет премьер-министра.