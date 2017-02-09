МИД РФ: Сербия проводит конструктивную линию по вопросу сербских муниципалитетов в Косове

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия отмечает конструктивную линию Белграда в контактах с Косово по вопросу сербских муниципалитетов. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы выделить конструктивную линию Белграда, который проявил сдержанность, не пошел на поводу у провокаторов и сделал важные шаги по устранению имеющихся противоречий, - отметила она. - Корень проблем мы видим в том, что создание сообщества сербских муниципалитетов в Косово уже на протяжении четырех лет саботируется косоварами при попустительстве Европейского союза".