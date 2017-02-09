Визит главы МИД Турции в Россию в ближайшее время не планируется

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Москву в ближайшее время не планируется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается визита главы турецкого министерства иностранных дел в Москву, у меня такой информации нет, - сказала дипломат. - По крайней мере, в ближайшее время в графике министра такая встреча не запланирована".
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о возможном визите главы МИД Турции в Москву в феврале.