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Визит главы МИД Турции в Россию в ближайшее время не планируется

Политика
9 февраля, 16:00 UTC+3
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о возможном визите Мевлюта Чавушоглу в Москву в феврале
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Москву в ближайшее время не планируется. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается визита главы турецкого министерства иностранных дел в Москву, у меня такой информации нет, - сказала дипломат. - По крайней мере, в ближайшее время в графике министра такая встреча не запланирована".

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о возможном визите главы МИД Турции в Москву в феврале.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Российско-турецкие отношения
Страны
Турция Россия
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