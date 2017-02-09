Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного в Азербайджан блогера Лапшина

Политика
9 февраля, 15:58 дата обновления: 9 февраля, 16:09 UTC+3
Блогер, имеющий российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку из Минска, ему инкриминируют посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями
Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Захарова

Мария Захарова

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее", - сказала Захарова, напомнив, что в среду МИД РФ выпустил комментарий в связи с экстрадицией блогера, где изложил свою позицию.

Смотрите также

Блогер Лапшин не имеет жалоб на условия содержания в бакинском СИЗО
Посол РФ: Белоруссия могла выдать Лапшина России в случае возбуждения там против него дела
Посольство РФ в Баку направило в МИД Азербайджана запрос на встречу с Лапшиным

"Этот вопрос, как и все возникающие в двусторонних отношениях вопросы, вне зависимости о каких странах мы говорим, должны решаться в рабочем порядке, - подчеркнула Захарова. - Бывают более сложные вопросы, бывают менее сложные, но все, что связано с судьбой российских граждан, для РФ является приоритетной темой. Все это должно решаться в рабочем порядке, мы из этого исходим".

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером 7 февраля спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует блогеру посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении Лапшина дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Посольство РФ в Баку направило в среду в МИД Азербайджана запрос о встрече консульского работника диппредставительства с Лапшиным. Как сообщили в посольстве, пока ответ на запрос не получен.

Ранее сегодня сообщалось, что состоялась встреча Александра Лапшина с назначенным для него адвокатом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп обвинил во лжи сенатора Блюменталя
2
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
В Раде подрались депутаты "Блока Петра Порошенко"
5
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
6
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
7
СМИ: Фэллон выступил за сотрудничество с Россией
Темы дня
Реклама