Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного в Азербайджан блогера Лапшина

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Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного в Азербайджан блогера ЛапшинаПолитика 9 февраля, 15:58
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее", - сказала Захарова, напомнив, что в среду МИД РФ выпустил комментарий в связи с экстрадицией блогера, где изложил свою позицию.
"Этот вопрос, как и все возникающие в двусторонних отношениях вопросы, вне зависимости о каких странах мы говорим, должны решаться в рабочем порядке, - подчеркнула Захарова. - Бывают более сложные вопросы, бывают менее сложные, но все, что связано с судьбой российских граждан, для РФ является приоритетной темой. Все это должно решаться в рабочем порядке, мы из этого исходим".
Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении Лапшина дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Посольство РФ в Баку направило в среду в МИД Азербайджана запрос о встрече консульского работника диппредставительства с Лапшиным. Как сообщили в посольстве, пока ответ на запрос не получен.
Ранее сегодня сообщалось, что состоялась встреча Александра Лапшина с назначенным для него адвокатом.