Захарова подтверждает встречу Лаврова с главой МИД Швеции в Москве в ближайшее время

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Встреча глав МИД РФ и Швеции Сергея Лаврова и Маргот Валльстрем запланирована на ближайшее время в Москве. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Могу подтвердить, что такая встреча прорабатывается. Она запланирована не на следующей неделе, но в ближайшее время, - сказала дипломат. - Переговоры запланированы в Москве. О дате проведения официально уведомим чуть позже".

Захарова отметила, что о повестке переговоров также станет известно позднее, после того, как вопрос будет согласован со шведской стороной.

Ранее правительственная канцелярия Швеции сообщала, что министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем приедет в Москву с визитом 21 февраля, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ранее Валльстрём сообщила в интервью Шведскому радио, что во время встречи с Лавровым будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, ситуация в Сирии, на Украине и другие проблемы международной политики.

Это будет первым визитом Валльстрём в РФ за время пребывания на посту главы МИД. Швеция является наиболее последовательным сторонником антироссийских санкций. Двусторонние контакты на министерском уровне были заморожены с 2014 года.